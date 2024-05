Após um final de semana de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul, a segunda-feira (20) deve ser parecida, com sol e temperatura baixa. De terça-feira (21) até sexta-feira (24), a previsão é de muita chuva no Estado. Algumas regiões podem registrar 100 milímetros de chuva durante o período. Para a alegria dos gaúchos, o sol volta no próximo sábado (25).