Como a universidade pode ajudar na reconstrução das cidades

É difícil mensurar o tamanho do estrago provocado por uma catástrofe climática como a sofrida no Rio Grande do Sul, mas não impossível. Com o apoio da ciência, eventos podem ser compreendidos, explicados e evitados mais à frente. Esse cabedal de conhecimento dos pesquisadores ajuda a trazer respostas para os problemas da sociedade. Cabe a ela definir as perguntas. É nisso que acredita o professor Marcos Lélis, do Programa de Pós-Graduação de Gestão e Negócios da Unisinos.