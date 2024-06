A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) premiou 198 cursos de Direito com o Selo de Qualidade OAB. Em evento realizado nesta quarta-feira (19), o Conselho Federal da entidade reconheceu instituições de Ensino Superior de todas as regiões do Brasil que se destacaram em exames oficiais ao longo dos últimos três anos. No Rio Grande do Sul, 11 cursos foram contempladas.