Uma iniciativa de alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda da Unisinos resgata lembranças de vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Quem teve fotos prejudicadas pela água poderá procurar a instituição nas próximas duas sextas-feiras (21 e 28), para tentar recuperar as imagens (veja o passo a passo ao fim desta matéria). A ação ocorre nos campi São Leopoldo e Porto Alegre.