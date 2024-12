Qual o impacto dos produtos biológicos na agricultura brasileira?

Por Maurício Albertoni Scariot e César Tiago Forte, professores do curso de Agronomia da Faculdade Ideau

A agricultura brasileira é uma das maiores do mundo e está entre os principais produtores e exportadores de alimentos. No entanto, o uso intensivo de insumos químicos, como fertilizantes e pesticidas sintéticos, tem gerado preocupações em relação à degradação do solo, contaminação da água e impactos negativos à saúde humana.