Cidades do norte gaúcho decretam situação de emergência em meio a estiagem; perdas chegam a 80%

A estiagem já levou 102 municípios gaúchos a decretarem situação de emergência até esta sexta-feira (14), mostram dados do sistema Monitor da Estiagem, da Defesa Civil. Desses, 52 são das regiões Norte e Noroeste do Estado.

Em uma semana, 37 cidades foram incluídas na lista. Dentre elas estão Ernestina e Soledade, do norte do Estado. Duramente afetadas pelos efeitos da falta de chuva, as duas cidades contabilizam juntas quase R$ 200 milhões em prejuízos, que vão desde a perda de lavouras até queda brusca na produção de leite.

A 34 quilômetros de Passo Fundo, o prefeito de Ernestina Odir João Boehm (PDT) calcula um rombo de R$ 80 milhões até agora, com perdas que chegam a 80% nas lavouras de soja. O município decretou situação de emergência na última terça-feira (11).

Leia Mais Janeiro termina com 42% da média de chuva prevista para o mês e fevereiro deve seguir abaixo do normal

— O gado leiteiro diminuiu mais de 60% a bacia leiteira, o milho safrinha perdemos tudo e os poços artesianos das comunidades estão muito baixos. Os hortifruti, como alface e couve, parte da produção queimou no sol, com temperaturas que chegavam a 50°C no meio da lavoura. Aqui a agricultura é 80% da nossa receita, como vamos passar o ano? — questiona.

Com pelo menos quatro anos de prejuízos causados pelo clima extremo, muitos produtores já começam a abandonar a profissão.

— Infelizmente nossos filhos estão indo embora, com duas secas e mais a chuva no ano passado, as famílias estão endividadas, há um desânimo. Alguns agricultores já vendem parte das propriedades para honrar suas dívidas — relata Boehm.

Em Soledade, a 76 quilômetros de Passo Fundo, a situação é semelhante. Com estimativa de 70% em perdas e prejuízo que supera R$ 100 milhões, os produtores sofrem não só com a falta de água nas lavouras, mas para abastecimento próprio.

— Estamos há 60 dias fazendo o abastecimento de 14 comunidades do interior com caminhões-pipa, porque os reservatórios de água estão praticamente secos. Os agricultores estão desesperados, porque não veem perspectiva de lucro real, no máximo conseguem pagar as contas — relata o prefeito Paulo Cattaneo (MDB).

Leia Mais Caminhões-pipa levam água a cerca de 30 famílias de Cruz Alta em meio à falta de chuva

Problema irreversível

Apesar da previsão de chuva mais volumosa na região para a próxima semana, boa parte do problema é irreversível, dizem os prefeitos. Mas a precipitação deve ajudar a recuperar o gado leiteiro e os reservatórios de água das comunidades.

Com os decretos emergenciais, as prefeituras buscam auxílio dos governos estadual e federal para tentar recursos e alternativas aos agricultores. Os prefeitos falam em buscar a securitização das dívidas, uma forma de alongar o prazo de pagamento e com juros mais acessíveis.

Na segunda-feira (17), agricultores da Região Norte devem se reunir em Não-Me-Toque a fim de discutir o cenário da estiagem. A mobilização ocorre às 9h30min e terá participação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo.

Municípios do norte e noroeste do RS que já decretaram situação de emergência

Lista atualizada em 14 de fevereiro de 2025: