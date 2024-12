São Tomé na agricultura: os riscos dos insumos alternativos para altas produtividades

Aquisição de produtos agrícolas de eficiência agronômica não-validada prejudica o homem do campo, diz especialista.

O ser humano carrega em sua essência duas características que se retroalimentam: a curiosidade ou avidez pelo novo e a sensação de nunca estar plenamente satisfeito com o que possui.

Obviamente existem fases da vida em que não caímos nesse ciclo vicioso, mas são apenas exceções dentro da grande regra. Isso é tão verdade que a obsolescência programada dos produtos modernos é aceita com satisfação por quase todos nós, meros mortais. O mercado capitalista cresceu e frutificou nesse terreno fértil da fraqueza humana .

No meu campo de trabalho, a agricultura , nós (agricultores e técnicos) também estamos imersos nessa bolha de pensamento que mescla consumismo , ansiedade e competição desenfreada .

Princípios básicos

O princípio básico da ciência é testar a hipótese positiva (de que determinado insumo aumente a produtividade das plantas cultivadas) de todas as maneiras possíveis, no intuito de falseá-la. Caso não consiga ser falseada, tem-se a comprovação de que estamos diante de algo novo com eficiência agronômica atestada.