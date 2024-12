Valor investido em jovens da agricultura familiar do RS tem potencial de impacto econômico sete vezes maior  

O investimento feito via Programa de Apoio a Projetos Produtivos para Jovens da Agricultura Familiar tem um duplo potencial de efeito. O primeiro é incentivar a permanência no campo . O outro, sobre a economia gaúcha , aponta projeção feita pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS). O valor aplicado pelo governo do Estado para a execução de 240 projetos pode se transformar em uma quantia sete vezes maior de Valor Bruto da Produção (VBP).

Mais do que os projetos atendidos, é o interesse que chama a atenção dos dirigentes. Ao todo, 9.855 jovens se inscreveram no programa coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Voltado para quem tem entre 15 e 29 anos, financia projetos produtivos nos valores entre R$ 10mil e R$ 25 mil, com um bônus de 80% de adimplência (ficando o beneficiado com uma contrapartida de 20%). No total, são R$ 6 milhões em recursos e um adicional de mais R$ 6 milhões anunciado para contemplar um total de 500 jovens.