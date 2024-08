Mulheres no comando, jovens e estreias: a participação recorde da agricultura familiar na Expointer

As produtoras Miriam Guedes Santiago Krindges e Renata Possamai são a personificação de algumas das marcas da participação no pavilhão das agroindústrias familiares na Expointer deste ano. Com número recorde, de 413 empreendimentos, o espaço tem mulheres na liderança na maior parte desses negócios — elas são 217 do total. Há ainda 126 jovens no comando e 69 marcas que fazem sua estreia na exposição. Outra característica que conecta essas duas histórias é o fato de ambas serem estreantes e terem no turismo um caminho para a expansão.