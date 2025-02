Gigante do agro, Expodireto chega aos 25 anos com crescimento expressivo em negócios

Feira é realizada desde os anos 2000 em Não-Me-Toque. Expodireto Cotrijal / Divulgação

Prestes a completar 25 anos, a Expodireto Cotrijal tornou-se uma das maiores feiras do agronegócio internacional — hoje pessoas de mais de 70 países visitam o evento e os resultados têm se mantido na marca dos bilhões em negócios no parque de exposições em Não-Me-Toque, no norte gaúcho.

A primeira edição, entre 21 a 24 de março de 2000, nasceu em contexto no qual agricultores do norte gaúcho tinham pouco ou nenhum acesso à internet, o que fazia com que as feiras fossem os únicos meios para conhecer novos métodos de produção e novidades do mercado.

A iniciativa permitiu que a Expodireto já começasse em alta: naquela primeira edição, mais de 41,1 mil pessoas visitaram a feira que teve 114 expositores e terminou com R$ 21 milhões em negócios.

— Sentimos muito orgulho das contribuições da feira para o segmento, do espaço que ela proporciona como palco de importantes debates e reivindicações para o produtor rural e da credibilidade que ela conquistou ao longo destes anos — disse o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

As contribuições têm a ver com o objetivo principal da feira: aproximar o produtor rural do conhecimento e das novas tecnologias, seja através de uma conversa com profissionais da área ou palestras técnicas com demonstrações de produtos.

Quem acompanha essa história desde o começo é a empresa Stara, que tem sede em Não-Me-Toque e foi um dos primeiros expositores da feira.

— Como todo desafio, a Expodireto começou pequena e com bastante dificuldade, mas ano após ano foi crescendo e mostrando a sua relevância — contou a gerente de marketing da empresa, Cíntia Dal Vesco.

— Foram as empresas de Não-Me-Toque as primeiras que apoiaram esse sonho para que depois as maiores começassem a vir também — completa.

Estande da Stara em 2010 na Expodireto Cotrijal. Stara / Divulgação

Esse também é o caso da Jan Implementos Agrícolas, que faz parte da lista de instituições que abraçou a iniciativa da cooperativa no início dos anos 2000. Há 25 anos no mesmo terreno do parque, o gerente comercial da empresa, Claudiomiro Santos, afirma que fazer parte da história da feira é somar os valores do próprio negócio com o valor da marca Expodireto.

— Eu participo de todas as feiras do circuito nacional e até algumas internacionais, e nessas oportunidades eu encontro pessoas de outros estados e é imediata a associação da cidade de Não-Me-Toque com a Expodireto. Eu acredito que esse reconhecimento de saber que somos da cidade da feira não aconteça somente com a Jan — conta.

Feira teve mais de 41 mil visitantes na primeira edição, em março de 2000. Expodireto Cotrijal / Divulgação

Crescimento gradativo

Dentro do time de organizações pioneiras que participaram das primeiras edições da Expodireto e seguem presentes até hoje está a Emater. Para o presidente da organização, Luciano Schwerz, a feira é uma oportunidade para mostrar aos agricultores boas práticas agrícolas, de produção e manejo, sempre acompanhadas de inovação e tecnologia.

— O agricultor entende que precisa estar cada vez mais conectado com aquilo que tem de melhor para ser eficiente, gerar renda e garantir a sua permanência no campo — disse.

Schwerz elenca um conjunto de fatores responsáveis pelo sucesso da feira. Entre eles, a qualidade do evento e as oportunidades de negócio, conhecimento, diálogo e interação são pontos essenciais e que representam a longevidade do encontro.

Estande da Emater em 2004. Emater / Divulgação

— Eu diria que é um tripé que tem feito a feira crescer: a infraestrutura, a organização e o planejamento, junto com a qualidade das informações que estão presentes seja no espaço da Emater ou das outras empresas, que têm se qualificado muito, e também a busca do agricultor por inovação e por tecnologia — conclui.

Neste ano, os eventos da feira devem se voltar para as soluções aos desafios climáticos enfrentados no campo, uma prova de que a Expodireto acompanha os assuntos de seu tempo. Além da perspectiva otimista de negócios — só no ano passado foram mais de R$ 7,9 bilhões, quase 12,5% a mais que em 2023 —, o espaço serve para reunir pessoas de olho em um mesmo objetivo: melhorar as práticas e promover o desenvolvimento do meio rural.