Responsável por 1,97 milhão de empregos formais e diretos no país e 785 mil vagas diretas e indiretas no Rio Grande do Sul, conforme dados de 2023 da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o setor de Alimento e Bebidas, que inclui a área de Gastronomia, está em alta por diversos motivos.