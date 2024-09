Recomeço Notícia

Em 10 anos, número de alunos acima dos 40 anos em universidades cresceu mais do que o dobro

No RS, as matrículas de estudantes nesta faixa etária em graduações aumentou 135% entre 2012 e 2022, conforme dados do MEC. Especialistas explicam as potencialidades da diversidade de gerações em sala de aula

14/09/2024 - 05h00min Atualizada em 14/09/2024 - 05h00min