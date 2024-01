O ministro da Educação, Camilo Santana, , e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, participam de uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (16). O evento, que começa às 9h, em Brasília, servirá para a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.