A caminho do Enem, estudante tem documentos roubados e não consegue fazer a prova

Ação foi realizada por integrantes de uma torcida organizada do Flamengo, próximo ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a equipe disputou a primeira partida da final da Copa do Brasil

04/11/2024 - 17h26min Atualizada em 04/11/2024 - 17h37min