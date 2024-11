O primeiro jogo da final da Copa do Brasil lembrou o motivo de Gabriel Barbosa ter o apelido de Gabigol. O centroavante marcou duas vezes para o Flamengo vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (3). Arrascaeta também fez pelo Rubro-Negro, enquanto Alan Kardec manteve o Galo vivo para o jogo da volta, que será disputado em Belo Horizonte.