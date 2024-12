Imagens com cantoras usando uniformes de times brasileiros estão viralizando nas redes.

Uma brincadeira tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (11), unindo fãs de esporte e do mundo pop. Diversas montagens feitas com a ajuda de inteligência artificial mostram cantoras famosas, como Taylor Swift e Sabrina Carpenter, com camisetas de times de futebol brasileiros.