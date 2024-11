Na prova do primeiro dia do Enem 2024, os candidatos tiveram que responder a questões sobre música, quem iam desde a cantora Rita Lee até o grupo de rap Racionais MC's. Além disso, o exame ainda abordou a novela Escrava Isaura e a série de televisão Game of Thrones. Neste domingo (3), os estudantes resolveram 45 questões sobre ciências humanas, 45 sobre linguagens e ainda escreveram a redação.