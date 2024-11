Com questões "muito boas" e "bem contextualizadas", mas "sem surpresas": foi essa a prova que 4,3 milhões de estudantes brasileiros encontraram no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A avaliação foi feita por professores responsáveis por preparar alunos em cursos pré-vestibular consultados por Zero Hora.