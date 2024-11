Pelo terceiro ano consecutivo, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigiu dos estudantes que escrevessem sobre grupos socialmente minorizados. A edição de 2024, que teve o primeiro dia de provas neste domingo (3), pedia um texto com até 30 linhas sobre "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".