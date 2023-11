Um dia depois da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), três questões relacionadas ao agronegócio provocaram uma onda de manifestações. Uma das mais fortes veio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A bancada, que reúne deputados e senadores ligados ao setor, pede que as perguntas sejam anuladas e solicita a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para audiências no Congresso.