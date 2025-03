Conheça Chamarisco, o mascote da inovação na 25ª Expodireto Cotrijal

A ideia do mascote na feira é de aproximar a tecnologia das pessoas do Interior.

O nome do cão robô que recepciona os visitantes na entrada da Arena AgroDigital, no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, faz jus ao seu propósito. Chamarisco atrai a atenção de quem passa pelo local , das crianças aos mais experientes.

Dono da Pulse Inovação, Patric Strapazzon explica que a ideia é aproximar a tecnologia das pessoas do Interior. A empresa trabalha com marketing baseado na inovação, e a escolha do nome era para evidenciar essa conexão.