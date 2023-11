A tarefa de provar os 16 vinhos mais representativos da safra 2023 é, sem dúvida, atrativa. Provoca curiosidade e faz os colegas da redação brincarem com a "dificuldade" da pauta: afinal, é um acesso antecipado ao que de melhor se produziu Brasil afora neste ano. Uma legião de 1.650 participantes, de apreciadores a enólogos, passando por sommeliers, editores e outros tantos entusiastas desse universo, se somou à degustação que vem sendo conduzida em formato híbrido na Avaliação Nacional de Vinhos, organizada pela Associação Brasileira de Enologia. Houve uma cerimônia presencial, em Bento Gonçalves, mas que pôde ser acompanhada em tempo real via transmissão no YouTube. Mesmo em casa, para quem fez a aquisição dos kits, era possível fazer a prova como se estivesse na Serra.