Xícara feita com fibra de arroz? Inovações na Expodireto aproveitam tudo das lavouras

Em meio às tecnologias exibidas na Expodireto Cotrijal, há espaço também para inovações que vão à mesa e ao vestuário do produtor rural. E que aproveitam tudo o que as lavouras têm a oferecer. Três coleções da Syngenta Collection estão em uma loja lançada na feira de Não-Me-Toque, no estande da Syngenta, em meio ao portfólio de soluções para as lavouras.

Tem itens produzidos com fibra de arroz, de trigo e borra de café. Além de camisetas com o selo "Sou de Algodão", bolsas, garrafas térmicas, entre outros produtos com a temático do agro.

As peças foram produzidas sob demanda pela Baskets, de São Paulo. A proprietária, Kim Machlup, explica que há uma curadoria nos itens desenvolvidos, com foco em produção sustentável e parcerias com fornecedores que têm iniciativas inclusivas.

— Procuramos sempre essas empresas com base mais sustentável — reforça Kim.