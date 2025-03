Cuello evita clima de euforia no Atlético-MG após 4 a 0 na 1ª final: 'Não podemos dormir'

Rebaixado com o Athletico-PR no fim de 2024, Cuello deu a volta por cima na carreira rapidamente ao se firmar no time titular de Cuca, no Atlético-MG, no qual deve dar a primeira volta olímpica neste sábado. Com vantagem de 4 a 0 da ida, a taça vem até com derrota no Mineirão, mas o atacante prega cautela.