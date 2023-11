Os sabores revelados nos 16 rótulos escolhidos como os mais representativos da safra brasileira 2023, na 31ª Avaliação Nacional do Vinho, dão uma amostra do que é hoje a produção nacional. Sem limites geográficos — sete Estados, mais o Distrito Federal estavam entre os inscritos — e com manejos e colheitas em períodos diferentes do ano, tornou-se diversificada. Representada pelas 503 amostras inscritas na avaliação, a produção de uva para vinho ocupa 75,55 mil hectares de área implantada no país em 10 Estados. O Rio Grande do Sul segue à frente, com 62% desse total, mas o mapa do Brasil mostra que a uva ganhou versões de Norte a Sul.