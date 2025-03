Crescem alternativas no setor de máquinas agrícolas para driblar escassez de crédito

Em meio à escassez de crédito rural das fontes tradicionais, crescem, no Estado, alternativas para driblar a falta de recursos para o agronegócio. É o que percebe Gustavo Barden, diretor comercial e de operações da SLC Máquinas, que é representante da marca John Deere no Rio Grande do Sul, no setor de máquinas agrícolas, que tem na 25ª Expodireto Cotrijal um palco de comercialização.