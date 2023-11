Considerada a nova fronteira agrícola na produção de soja do Estado, a Metade Sul teve nas últimas décadas um avanço expressivo do espaço à cultura. E fez a posição do município com maior área plantada migrar do Norte para lá. As projeções da safra 2023/2024 apontam Dom Pedrito novamente à frente, com 160 mil hectares. Em 2022, desbancou Tupanciretã, no Noroeste, do posto. A semeadura do grão no Rio Grande do Sul já começou, mas o ritmo ainda é lento: soma 3% dos 6,74 milhões de hectares a serem cultivados no território gaúcho, conforme levantamento semanal da Emater.