Do panetone ao biscoito de Natal, agricultura familiar traz cardápio especial a Porto Alegre; veja vídeo

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Do panetone ao biscoito de Natal, a agricultura familiar trouxe um cardápio especial para Porto Alegre nesta semana. É na Feira Sabor Gaúcho Edição Natal, na Casa da Ospa, onde 12 agroindústrias estão comercializando até esta quinta-feira (19) o que produzem de melhor — e com "tempero" natalino. Além do panetone e do biscoito, blend de chá, licor de chocolate, espumante e vela de cera de abelha são outros produtos que estão à venda para ceia ou para presente.

De olho nas festas de fim de ano, a Skyllo Nozes, de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, trouxe o "choconozes" entre os seus produtos: um panetone com cobertura de chocolate, noz pecan, amêndoas e pistaches. Desenvolvido pelas mãos da produtora Vera Lúcia Bilhan, o panetone foi lançado na 2ª edição da Feira da Agricultura Familir de Porto Alegre, ao lado do Mercado Público. E foi um sucesso.

Vera Lúcia e o seu marido, Rogério, trouxeram o "choconozes". Duda Fortes / Agencia RBS

— Vendemos tudo. Até faltou. E, agora, a mesma coisa. O pessoal está gostando muito — relata Vera.

Mais do que com produtos, o clima natalino chega ao negócio pelo sentimento de esperança nos últimos meses. A agroindústria foi afetada em maio pela enchente e, há duas semanas, pelo temporal forte.

— Árvores de nozes caíram na nossa propriedade, telhados da agroindústria também. Foi um estrago. Então, sim, é uma resiliência — reforça a produtora.

De Picada Café, na Serra, a Produtos Lilien preparou biscoitos de Natal — com glacê e enfeites coloridos — e um blend de chás natalino para essa edição especial da feira. No caso do blend, o produtor Roberto Rohr, à frente do negócio, garante: "tem sabor de Natal, de panetone". Mas ele não revela os ingredientes:

— A receita é um segredo. Vai mais de 10 tipos de chás, frutas e cereais.

Produtor Roberto Rohr trouxe blends e biscoitos de Natal. Duda Fortes / Agencia RBS

E, quem tiver interesse em presentear, a agroindústria preparou até kits. A caixa com uma xícara e um blend, por exemplo, é uma das ofertas da banca.

— Queremos entrar no rol de compras de Natal — explica Roberto.

Além da Emater, a presidência da Assembleia Legislativa e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural estão entre as organizadoras