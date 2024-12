Agricultura familiar leva produção do campo para a ceia de Natal na Capital

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De espumantes a bolos de frutas, a agricultura familiar traz na próxima semana uma provinha da sua produção para rechear a ceia de Natal dos porto-alegrenses. Será a partir de terça-feira (17), quando 14 famílias estarão na Assembleia Legislativa, iniciando a primeira Feira Sabor Gaúcho Edição Natalina. De lá, 12 se mudam para a Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na quarta (18) e na quinta-feira (19).

De acordo com Fabiana Durgant, assessora da Gerência Técnica Emater à frente da organização, a feira entrou, de fato, no espírito natalino :

— Vamos estar ali com agroindústrias que foram muito afetadas (pela enchente). Será um ressurgimento .

Entre os negócios participantes está a Skyllo Nozes, de Arroio do Tigre, que, além da cheia, foi prejudicada nas últimas semanas por um temporal.

Mais do que rechear a mesa do Natal, o cardápio da feira quer ser também uma alternativa de presente para as festas de fim de ano.