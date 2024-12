Novo presidente da Associação Brasileira de Enologia dá dica de vinho para brindar as festas de fim de ano

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

No clima das festas de fim de ano, o novo presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mario Lucas Ieggli, fez, a pedido da coluna, uma sugestão de vinho aos leitores para brindar 2025. É quando o enólogo da Bodega Czarnobay, de Bento Gonçalves, na Serra, assumirá a entidade, até então gerida por Ricardo Morari.

— Abrir um bom espumante do seu gosto. Seja brut, moscatel. Harmonize e brinde com os seus familiares — sugere o dirigente.

E a dica vem de uma experiência de 17 anos no mundo do vinho . De Porto Alegre, Ieggli foi apresentado ao setor pelo seu sogro, da Bodega Czarnobay, empresa onde hoje é enólogo e sócio-diretor.

O novo presidente também tem formação em Enologia e Viticultura pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou como enólogo em vinícolas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.