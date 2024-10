Avaliação Nacional de Vinhos: as uvas e as vinícolas reconhecidas na safra 2024

Teve felicidade e sabor de persistência nas 16 amostras apresentadas entre as mais representativas da safra na 32ª Avaliação Nacional de Vinhos, realizada no sábado (19) em Bento Gonçalves. Tecnicamente, não são essas as expressões que descrevem as características reconhecidas. É com base em uma análise visual, olfativa e gustativa que os 90 enólogos escolhem os "vencedores". E que podem ser perfeitamente traduzidas pelas sensações e memórias que despertam em quem sorve taça.