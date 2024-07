Avaliação nacional de vinhos deste ano tem novas regras; saiba quais são

Tem mudança no cardápio da 32ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos, que ocorre em Bento Gonçalves, na Serra. Para acomodar uma produção feita a partir de uma safra de uva menor, o “ponto de corte” para as inscrições ganhou novos parâmetros. Vinícolas que processam até 100 mil quilos da fruta terão como lote mínimo para a inscrição de amostras 2 mil litros de vinho. As que vinificam até 1 milhão de quilos, deverão ter como lote mínimo 3 mil litros.