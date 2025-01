Feovelha traz produtos à base de lã, leite e carne de ovelha no cardápio da agricultura familiar

Presidente do Sindicato Rural do município, Paulo Alves explica que a ideia de trazer esses produtos para dentro da feira tem a ver com o seu sucesso :

Com 375 metros quadrados, o espaço receberá 40 agroindústrias familiares de todo o Estado, com a diversidade típica do cardápio de produtos desse setor. Entre as iguarias, embutidos de carne de ovelha e artesanatos com lã estarão à venda.