Venda de colheitadeiras caiu 54,2% e puxou queda de 19,8% nas máquinas agrícolas 

O resultado da venda de máquinas agrícolas em 2024 era a crônica de um recuo anunciado: a incerteza pairava apenas no tamanho do recuo. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) colocou um ponto final à dúvida nesta quinta-feira (23), quando apresentou os dados consolidados de segmento no ano passado. As 48,9 mil unidades negociadas representam uma redução de 19,8% sobre 2023.