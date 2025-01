Da geleia ao queijo colonial: Paleta Atlântida terá, pela primeira vez, produtos da agricultura familiar

Com diferentes carnes no cardápio, o Paleta Atlântida neste ano terá pela primeira vez o sabor da agricultura familiar. No próximo sábado (25), 10 agroindústrias do Litoral Norte levarão para a Praia de Atlântida, em Xangri-lá, o que produzem de melhor — e que podem servir como acompanhamento do churrasco.