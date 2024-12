Chorando o leite derramado

Soda cáustica era usada para camuflar o leite azedo, conforme revelado em nova fase da operação Leite Compen$ado. Duda Fortes / Agencia RBS

Na minha infância, comprávamos o leite em sacos nos armazéns. Ele durava menos, tínhamos que consumi-lo dentro de dois dias.

Meus pais experimentaram também o leite na garrafa de vidro, distribuído em portas. Parecia mais puro, direto da vaca.

Quando ele talhava, ainda assim adoçava a semana com o surgimento da ambrosia de sobremesa.

Representava nossa tradição na véspera de ir para a escola. O precioso líquido branco era posto na leiteira para ser fervido. Não contávamos com micro-ondas.

Quando a minha mãe me escalava para cuidar do fogo, eu sabia que teria que limpar o fogão. Um fato dependia do outro.

Não existia chance de tirar o leite antes que fervesse e transbordasse.

Eu permanecia por dez minutos olhando fixamente para a leiteira que aquecia, sem piscar, sem pestanejar, focado, concentrado, mas era virar um pouco o rosto para o lado, na hora de cumprimentar um irmão que despertava, e o leite subia e emporcalhava tudo. As bocas recebiam uma espécie de cola, que lambuzava as suas reentrâncias de forma implacável. Para arear, eu levava o dobro do tempo dedicado à inútil vigilância.

Sempre acreditei que as leiteiras desfrutavam de um sensor facial. Bastava desviar a atenção por um segundo que o pior acontecia.

A fervura se fazia lenta, mas o ponto de ebulição se mostrava absolutamente rápido e vertiginoso, sem dar margem para girar o botão e apagar a chama.

Nessa época, havia uma simplicidade mágica em torno dessa bebida matinal, um culto à sua proteína, um contato maior com os fornecedores, um esclarecimento da sua origem.

O leite tinha o gosto óbvio de leite.

Eu me lembro disso com tristeza, com uma nostalgia magoada, porque um dos elementos sagrados do nosso dia a dia, fundamental como o pão e o café coado, tem sido profanado.

O Ministério Público (MP) descobriu mais um ardiloso esquema de fraude e adulteração no leite com soda cáustica e água oxigenada.

Imagine: soda cáustica e água oxigenada na composição do produto?

Não foram postos ali por acidente, mas de modo premeditado, já que servem para camuflar o leite azedo que deveria ser descartado.

Trata-se da 13ª etapa da Operação Leite Compen$ado, há mais de uma década desmascarando casos pavorosos.

A nova blitz, realizada na manhã de quarta-feira (11), teve como alvo principal uma empresa de Taquara, no Vale do Paranhana. Cinco pessoas acabaram presas.

A empresa suspeita possuía uma lista privilegiada de clientes, entregava lotes para as prefeituras de Alvorada, de Ivoti, de Taquara, de Gravataí, de Viamão, de Porto Alegre e de São Paulo.

Como a qualidade de um produto tão decisivo em nossa rotina não foi devidamente examinada nos contratos de licitação? Quantas vidas inocentes, famílias desavisadas, foram postas em perigo?

A marca chegava a ostentar autorização para exportar à Venezuela.