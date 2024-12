De stand up com Bruna Louise a corrida de rolimã: veja a agenda cultural de Passo Fundo

Sucesso nas redes, humorista Bruna Louise se apresenta em Pasos Fundo. Gabriel Meskita / Divulgação

Espetáculos natalinos, teatro, corrida de carrinhos de rolimã, jantar literário e o stand up com a humorista Bruna Louise são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (12) no norte gaúcho.

Jingle Bell’s - Em Ritmo de Natal

Prepare-se para se emocionar com a história dos duendes, os fiéis ajudantes do Papai Noel, que, com seu jeito simpático e atrapalhado, organizam uma surpresa inesquecível para o bom velhinho e para todos os presentes: a incrível Jingle Band’s! Mesmo com alguns imprevistos, o entusiasmo e a cantoria desses personagens garantem muitas risadas e momentos mágicos.

O espetáculo Jingle Bell’s - Em Ritmo de Natal acontece às 19h30min desta quinta-feira no Teatro do Sesc de Passo Fundo. Antes da apresentação gratuita, às 17h30min haverá uma Parada de Natal.

Concerto de Natal

Nesta quinta-feira (12), a partir das 20h, o Coro Resonare realiza o seu Concerto de Natal. Com regência de Ademir Camargo e acompanhamento do pianista Renan Chapuis, a apresentação acontece na Capela do Colégio Marista Conceição, em Passo Fundo.

O ingresso para o espetáculo é mediante a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a Cáritas Arquidiocesana de Passo Fundo. A entrada na capela é pela Rua Paissandu.

Natal Sonho e Luz

Programação de Natal acontece na Praça da Cuia. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Dentro da programação do Natal Sonho e Luz de Passo Fundo, diferentes apresentações gratuitas acontecem durante à noite na Praça da Cunha. Às 19h30min desta quinta-feira (12) a Banda Sopa de Notinhas faz seu show musical.

Na sexta-feira (13), é a vez do Coral Harmonia Celeste se apresentar às 20h. Já no sábado (14), Coral Momento Novo realiza seu espetáculo a partir das 19h30min.

Mostra de teatro

Apresentações no Teatro Múcio de Castro são gratuitas. Escola de Atores / Divulgação

Até a próxima segunda-feira (16), Passo Fundo recebe a 14ª edição do Festival Teatro é Fazer, realizada pela Escola de Atores. A programação inclui espetáculos e oficinas de formação gratuitas para crianças e jovens atores.

As apresentações ocorrem sempre às 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro. Nesta quinta-feira (12), é a vez da peça O Grinch; na sexta-feira (13) o teatro Viva - A Vida é uma Festa; no sábado (14) a Escola do Rock sobre ao palco; e no domingo (15) acontece o espetáculo A Turma da Mônica. Veja a programação neste link.

Contos e Cantos

A Livraria Delta do Passo Fundo Shopping promove um encontro de música e histórias nesta sexta-feira (13). O evento gratuito Contos e Cantos acontece a partir das 19h, quando professores e alunos da Casa Drum fazem um espetáculo de Natal com melodias e narrativas encantadoras.

Cantata de Natal em São Roque

A Comunidade São Roque, no interior de Passo Fundo, realiza nesta sexta-feira (13) a sua tradicional Cantata de Natal. A apresentação acontece a partir das 19h45min, com a temática Natal: Luz e Esperança Para Todos.

A entrada, para o espetáculo do Grupo Ritornelo, é mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Jantar Literário

Reunindo clássicos da literatura mundial com gastronomia, uma nova proposta cultural chega à Passo Fundo. É o Jantar Literário, que acontece às 21h desta sexta-feira (13) e tem como temática a obra Sonhos de Uma Noite de Verão, do dramaturgo inglês William Shakespeare.

Com uma mesa inspirada na culinária grega feita pelo chef Vinícius Mendes Leite, o Sonho de uma Janta de Verão tem ingresso no valor de R$ 100 que inclui o jantar e bebidas à vontade. O evento acontece nas proximidades do Colégio Notre Dame, mas a localização secreta só será revelada aos participantes na sexta-feira.

Street Market

No sábado (14), das 10h às 18h, acontece a 8ª edição da feira Street Market no Parque da Gare. O evento gratuito focado em economia criativa terá cultura popular, pinturas, artesanatos em geral, produtos sustentáveis, gastronomia artesanal e decoração, além de música ao vivo.

Tributo à Vida

Corrida de Rolimã acontece na tarde de domingo, no Parque da Gare. Reprodução RBS TV / Divulgação

Neste domingo (15), o Parque da Gare terá mais de seis horas de programação cultural gratuita. Com shows, arte, dança e até competição de carrinhos de rolimã, o 4° Tributo à Vida acontece em Passo Fundo para celebrar o lazer e o tempo de qualidade.

A grande novidade desta edição é a Corrida de Rolimã para crianças, jovens e adultos, atividade que acontece a partir das 14h. Confira a programação completa nesta reportagem.

Ela Tá Correndo Atrás

" Ela Tá Correndo Atrás" é o novo stand up de Bruna Louise. Leonardo Taccilio / Divulgação

Sucesso nas redes sociais, a comediante Bruna Louise chega a Passo Fundo com seu stand up Ela Tá Correndo Atrás. Em seu novo show, ela promete fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo preconceitos e julgamentos.

A apresentação acontece a partir das 19h, no Centro de Eventos Gran Palazzo. Os ingressos custam entre R$ 40,25 e R$ 150.