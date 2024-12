No Parque da Roselândia Notícia

1º Festival Inclusivo de Esportes acontece em Passo Fundo neste fim de semana; veja a programação

Evento acontece no sábado e domingo com competições e demonstrações inclusivas, como modalidades adaptadas para pessoas com deficiência

