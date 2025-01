São José treina em Passo Fundo antes do jogo contra o São Luiz 

Zequinha treinou na Arena do Gaúcho, em Passo Fundo.

A cidade de Passo Fundo não tem representantes na Série A do Gauchão, mas serve de palco para trabalhos das equipes. Na tarde desta sexta-feira (24), o São José realizou um treino na Arena do Gaúcho .

O Zequinha enfrentará o São Luiz neste sábado (25), em Ijuí . Os trabalhos realizados em Passo Fundo foram os últimos antes do duelo, válido pela segunda rodada do Gauchão. A delegação jantará na cidade e depois embarcará para a concentração, em Ijuí.

Na estreia do Estadual, o São José empatou em casa com o Pelotas em 1 a 1. Já o São Luiz estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Avenida, em Ijuí.