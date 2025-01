O que são e como funcionam as cartas especiais na Kings League

Quem está acostumado com o futebol, mesmo que seja em campo society, pode estranhar algumas regras da Kings League. Uma delas é em relação às cartas especiais, uma espécie de trunfo usado pelas equipes. A modalidade ganhou ainda mais notoriedade em 2025, com a Kings League World Cup Nations , cuja final ocorre neste domingo (12), entre Brasil e Colômbia .

No torneio, assim como em outras competições deste esporte criado pelo ex-jogador Gerard Piqué em 2023, existem as cartas que concedem diferentes "poderes" aos times. Abaixo, Zero Hora explica o que são e como funcionam.