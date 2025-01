Mais de 120 equipes devem participar da 1ª Festa Campeira de Tapejara

Começou nesta quinta-feira (9), em Tapejara, no norte gaúcho, a 1ª Festa Campeira, evento que será realizado até o domingo (12) no Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto e deve reunir mais de 120 equipes competidoras.

Com o objetivo de trazer à tona a verdadeira essência da cultura gaúcha, com provas campeiras, apresentações artísticas como poesia, trova e show, o evento é organizado pelo grupo Rota das Araucárias, em parceria com a Prefeitura de Tapejara.

De acordo com Adenilso Artuso, patrão do grupo Rota das Araucárias e coordenador geral da festa, a expectativa é de um público expressivo e participativo.

— Nossa previsão é de que mais de 120 equipes e laçadores se envolvam diretamente nas provas campeiras. Queremos promover um evento que celebre as nossas tradições e reúna as famílias da região em um grande clima de festa — afirma Artuso.

A programação campeira terá diversas provas tradicionais, como Duelo de Prendas, Laço Seleção, Laço Família, Taça Cidade, Gineteada e muito mais. As inscrições para as competições variam entre R$ 200 e R$ 1.500, dependendo da prova, e as premiações ultrapassam a marca de R$ 100 mil.

Destaque para as seguintes provas:

Duelo de Prendas: quinta-feira (9), às 8h, com prêmios de até R$ 2,5 mil para as forças A e B;

quinta-feira (9), às 8h, com prêmios de até R$ 2,5 mil para as forças A e B; Duelo: quinta-feira (9), às 13h, com premiações de R$ 3 mil a R$ 10 mil nas forças A, B e C;

quinta-feira (9), às 13h, com premiações de R$ 3 mil a R$ 10 mil nas forças A, B e C; Laço Seleção: sexta-feira (10), às 10h30min;

sexta-feira (10), às 10h30min; Laço Família: sexta-feira (10), às 13h30min;

sexta-feira (10), às 13h30min; Taça Cidade: sexta-feira (10), às 17h;

sexta-feira (10), às 17h; Gineteada: sexta-feira (10), às 18h15min, com 10 montarias classificatórias e prêmios de até R$ 4 mil;

sexta-feira (10), às 18h15min, com 10 montarias classificatórias e prêmios de até R$ 4 mil; Quarteto: sábado (11), às 8h, com premiações que variam de R$ 9 mil a R$ 18 mil;

sábado (11), às 8h, com premiações que variam de R$ 9 mil a R$ 18 mil; Laço Dupla Rodeio: sábado (11), às 11h, com prêmios que chegam a R$ 18 mil.

No sábado (11), a partir das 14h, haverá ainda a tradicional prova de Vaca Parada, que premiará com medalhas e troféus, além de uma oração da Ave Maria às 18h. O evento contará com diversas Gineteadas, oferecendo grandes prêmios aos melhores classificados.