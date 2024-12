Prédio do Museu Histórico Regional tem reforma concluída e comunidade pode conferir exposição no local

Fechado desde 2020, o prédio do Museu Histórico Regional (MHR) teve a sua reforma concluída no início de dezembro. As obras começaram no final de setembro de 2023 e a previsão de entrega era abril de 2024.

Além do excesso de chuvas durante o período, outro impeditivo para a finalizar os trabalhos foi a substituição da primeira empresa escolhida para a reforma, disse o secretário municipal de planejamento, Giezi Schneider.

— Tivemos que chamar a empresa que ficou em segundo lugar porque a primeira não cumpriu o prazo previsto no cronograma inicial. Também demoramos um pouco mais em função do cuidado redobrado para não estragar outros aspectos do prédio. Foi um trabalho um pouco mais demorado, mais minucioso — explica.

Leia Mais Memorial em homenagem às vítimas de tragédia com ônibus escolar é inaugurado em Erechim

A entrega da revitalização do Complexo Roseli Doleski Pretto, que abriga o MHR, Teatro Municipal, Secretaria de Cultura e a Academia de Letras, aconteceu durante cerimônia no local na segunda-feira (9), às 17h.

Na entrega, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), inaugurou a exposição "Passo Fundo em Fotos", com registros do dia a dia da cidade. A atividade segue aberta ao público até o dia 20 de dezembro (confira o serviço abaixo).

Segundo a secretária de Cultura, Miriê Tedesco, a exposição é uma forma de saudar as pessoas que forem visitar o prédio reformado. No entanto, ainda não há data para a inauguração oficial do Museu Histórico Regional.

— O museu ainda passará por um processo de curadoria do acervo, projeto de gestão, enfim, tudo o que configura um museu propriamente dito. Depois disso teremos a retomada do prédio como Museu Histórico Regional. Mas estamos muito felizes com esse momento, porque era um desejo dessa gestão de cumprir com a reforma para preservar um prédio com tamanha importância histórica — disse.

O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (Mavrs), que ocupou o espaço por 22 anos, deve permanecer em sua atual localização, no prédio B3 do Instituto de Humanidade, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC), com instalações junto ao curso de Artes Visuais da Universidade de Passo Fundo (UPF). Segundo a secretária de Cultura, Miriê Tedesco, a mudança ainda não está em pauta.

Exposição "Passo Fundo em Fotos"