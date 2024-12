Memorial em homenagem às vítimas de tragédia com ônibus escolar é inaugurado em Erechim

Um memorial em homenagem às 17 vítimas da tragédia envolvendo um ônibus escolar foi inaugurado nesta terça-feira (10) em Erechim. O monumento foi colocado junto à Praça Prefeito Jayme Lago, no Centro, e pretende manter viva a lembrança de um dos fatos mais tristes da história de Erechim.

A obra tem cerca de quatro metros de altura. Ao centro, foi colocada a imagem de um anjo de metal, cercado por 17 lápis de cor, que juntos formam uma cátedra. Os nomes de cada uma das vítimas estão gravados em um livro, junto do monumento.

A homenagem é uma forma de eternizar a memória das vítimas, fazendo com que o fato não seja esquecido pela comunidade. Representando as famílias das vítimas, Cleci Vezzaro, mãe de Lucas, definiu a ocasião como “um momento de dor e alegria”. Seu filho, à época com 14 anos, morreu tentando ajudar os colegas que não sabiam nadar:

— Tenho certeza que o Lucas e seus amigos que partiram estão agradecendo a todos nós que estamos aqui hoje. Certamente eles estão felizes, pois não foram esquecidos. Peço a Deus que todas as mães que perderam seus filhos sintam que eles estão juntos de nós todos os dias, sempre.

Leia Mais Relembre: Condenados motorista e empresários por tragédia com ônibus que matou 17 em Erechim

A obra é de autoria do artista Harrysson Testa e foi custeada com verbas da Câmara de Vereadores da cidade.

— Sabemos que dói, mas essa dor também serve para contar um pouco de nossas histórias ao longo destes 106 anos. Em meio a muitas alegrias, existem feridas que não cicatrizam. Que tenhamos evoluído para que isso nunca mais aconteça, o cuidado que precisamos ter deve ser lembrado — afirmou o prefeito Paulo Polis.

Motorista e empresários foram condenados

Ônibus com estudantes que iam para escola caiu em barragem da Corsan. Adair Sobczak / Ver Descrição

O acidente aconteceu em setembro de 2004, e vitimou 16 alunos e uma monitora. O ônibus escolar circulava pelo interior de Erechim, quando caiu na barragem da Corsan após cruzar uma ponte na localizada na Linha Tigre.

No momento do acidente havia 31 estudantes, a monitora e o motorista dentro do automóvel. As vítimas morreram afogadas, e outras 16 pessoas conseguiram sobreviver.

Leia Mais CPI da Câmara aponta falhas no Hospital Municipal em investigação de morte de criança por pneumonia