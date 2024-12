CPI da Câmara aponta falhas no Hospital Municipal em investigação de morte de criança por pneumonia

Vereadores da CPI leram o relatório final na manhã desta terça-feira (10), no Plenarinho da Câmara. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar os fatos relacionados à morte de Gustavo dos Santos Ribas, 8 anos, apontou falhas no Hospital Municipal de Passo Fundo.

O texto (leia na íntegra neste link) foi apresentado nesta terça-feira (10) durante reunião da Câmara de Vereadores. Ao fim da leitura, por volta das 11h15min, a CPI optou por votar a apreciação do relatório na próxima terça (17), às 9h.

Entre as conclusões, o documento mostrou inconsistências no atendimento do paciente, como a demora até o encaminhamento a outro hospital e a falta de médico radiologista durante a noite.

A investigação teve acesso aos prontuários dos hospitais Municipal e São Vicente de Paulo (HSVP) e ouviu testemunhas e envolvidos no caso. Conforme o vereador Rodinei Candela (Republicanos), relator da CPI, uma falha importante no atendimento foi a demora para encaminhar o paciente ao HSVP:

— O hospital está classificado nos documentos do SUS como um pronto-atendimento de baixa complexidade. Portanto, mesmo que o paciente tenha sido diagnosticado errado com apendicite, ele teria que ter sido mandado imediatamente a um hospital de referência, e não ficado ali durante a noite.

Outra lacuna encontrada pela investigação foi a falta de médico radiologista durante a noite no Hospital Municipal. Isso, segundo a CPI, pode ter contribuído para o agravamento do quadro do paciente, como conclui o relatório:

“Ficou evidente a deficiência dos serviços de radiologia prestados, pois não há médico radiologista disponível durante a noite para que os médicos plantonistas consultem e tirem dúvidas quanto ao diagnóstico dos exames de raio X, sendo o laudo emitido apenas seis horas após a realização dos exames, de forma digital, o que dificulta os diagnósticos”.

Gustavo foi atendido no Hospital Dia da Criança, unidade infantil do Hospital Municipal Dr. César Santos, mantido pela prefeitura de Passo Fundo. Maicon Parizotto / Agencia RBS

Ainda, o relatório apontou que uma médica apresentada como responsável técnica pelo Hospital não está inscrita no Ministério da Saúde e exerce apenas um cargo de confiança junto a Secretaria Municipal de Saúde.

O documento será encaminhado para a prefeitura, Ministério Público, auditoria da Secretaria Estadual de Saúde e ao Cremers.

Questionada, a prefeitura de Passo Fundo, responsável pelo Hospital Municipal, disse que esteve representada na apresentação do relatório e vai avaliar o documento antes de se pronunciar oficialmente.

Relembre o caso

O menino Gustavo dos Santos Ribas morreu em 18 de junho de 2024, aos 8 anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Gustavo dos Santos Ribas, 8 anos, morreu em 18 de junho após quadro grave de pneumonia. A família do menino buscou o atendimento médico no Hospital Dia da Criança, com dor nas costelas, febre e vômito.

Após realizar exames de sangue e raio X, a equipe médica diagnosticou inflamação no apêndice e informou que seria necessário cirurgia. Porém, hospitais com essa capacidade, como o HSVP e Hospital de Clínicas, não tinham vagas naquele momento.

Conforme o pai de Gustavo, o menino deu sinais de piora durante a madrugada e passou a reclamar com frequência de dores na região do tórax.

No dia seguinte, após avaliação de outros dois profissionais, Gustavo foi diagnosticado com grave pneumonia. O menino foi então transferido para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Ao realizar exames foi constatado que um dos pulmões já estava comprometido. Horas depois, o quadro do menino se agravou e ele morreu.