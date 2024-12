De yoga a corrida de rolimã, evento em Passo Fundo terá seis horas de programação cultural no domingo

Atividades acontecem no Parque da Gare, das 14h às 20h.

Neste domingo (15), o Parque da Gare terá mais de seis horas de programação cultural gratuita . Com shows, arte, dança e até competição de carrinhos de rolimã, o 4° Tributo à Vida acontece em Passo Fundo para celebrar o lazer e o tempo de qualidade.

Em 2024 a temática escolhida é Reconstruir RS, em alusão à emergência climática que causou mortes e estragos no Estado no mês de maio. Das 14h às 20h, o objetivo do evento é proporcionar um domingo de valorização da arte e da cultura.