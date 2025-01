Oficina sobre Salvador Dalí e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo

Encontro cosplay, caça ao tesouro e oficina de pintura inspirada no artista espanhol Salvador Dalí são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (23) na cidade do norte gaúcho.

Estrelas e Arte

Na noite desta quinta-feira (23), o Original Espaço Cultural promove mais uma edição de sua noite de pintura "Estrelas e Arte". A temática da vez é inspirada na obra do pintor surrealista Salvador Dalí. A oficina acontecerá entre 18h30min e 21h, com inscrição no valor de R$ 95.