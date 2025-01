Bar no centro de Passo Fundo faz festa inusitada com areia e piscina: "praia do nosso jeito"

Três metros cúbicos de areia, uma piscina de plástico e colares de flores deram o tom da festa inusitada em um bar no centro de Passo Fundo. Conhecido pelos eventos incomuns, o Castigo Bar y Drinks montou uma "praia" dentro do estabelecimento no último sábado (18).

Pelo menos 250 pessoas circularam pelo local, que também teve comidas e bebidas típicas do litoral, como espetinho, milho verde e caipirinha. A ideia, conforme o proprietário Pablo Lauxen, foi trazer o clima de férias e verão para a cidade.

— A maioria das pessoas que frequentam o bar são estudantes ou jovens que trabalham no comércio, muitos não viajam no verão, então a gente trouxe a praia do nosso jeito. Essa já é a terceira edição e sempre repercute muito — conta.

A proposta do bar é não se levar a sério. Segundo Lauxen, o local é de "livre associação de ideias", sendo a espontaneidade o elemento mais valorizado na hora de planejar o próximo evento.

Festas que unem os gêneros musicais funk e emo, além de uma Oktoberfest improvisada com o "concurso de alemão mais feio" estão entre as proezas.

— A gente diz que toda ideia vale, não só as boas, mas principalmente as piores. Isso acaba surpreendendo o pessoal. Não temos pretensão de sermos melhores que outros locais, porque já nascemos derrotados. De alguma forma, isso tornou o Castigo um patrimônio contracultural, ou descultural — brinca.

O destino de toda a areia colocada dentro do bar foi, em partes, para doação. O restante demandou pelo menos um dia inteiro de limpeza, mas o dono garante que o local deve ter espaços com areia pelo resto do ano.