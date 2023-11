A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), integrada por parlamentares ruralistas do Congresso Nacional, publicou uma nota, nesta segunda-feira (6), na qual pede a anulação de três questões da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O grupo afirma que as perguntas têm “cunho ideológico” e não possuem "critério científico ou acadêmico”.