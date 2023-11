O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi neste domingo (5) e já é possível encontrar uma série de comentários e análises dos conteúdos cobrados na internet. Não são poucos os números de relatos nas redes sociais de candidatos que acreditam terem tido um mau desempenho na primeira etapa do Enem 2023. Tendo em vista que os gabaritos oficiais e boletins individuais ainda não foram divulgados, é impossível prever os resultados.