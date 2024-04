Os itinerários formativos previstos na Política Nacional do Ensino Médio não devem ser objeto de avaliação no Enem. A avaliação é do diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Rubens Lacerda, que participou na quinta-feira (18) de audiência pública na Comissão de Educação do Senado para debater o PL 5.230/2023, que prevê a nova reforma do Ensino Médio.